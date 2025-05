Zu den Abholzeiten der Kitas sind in Stetten die Busse voll mit Kinderwagen, stellt eine Mutter fest, die deshalb schon einige Male nicht mitfahren konnte. Könnten hier größere Busse eingesetzt werden?

Rebecca Anna Fritzsche 06.05.2025 - 13:54 Uhr

Eltern von Kita-Kindern wissen das: Die Bring- und Holzeiten sind heilig, Zuspätkommen ist keine Option. So manche und mancher muss da die letzten Meter zur Haltestelle mitunter rennen, um den Bus noch zu erwischen – bepackt mit Wickeltasche, Kita-Rucksack, Kinderwagen und vielleicht auch noch einem Geschwisterkind auf dem Arm oder in der Trage. Wenn dann der Bus kommt, aber schon so voll ist, dass für den Kinderwagen kein Platz mehr ist und der Busfahrer einem das Zusteigen verweigert, ist weiterer Stress vorprogrammiert.