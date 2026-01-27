Das Deutschland-Ticket kostet seit Januar 5 Euro mehr. Trotzdem bleiben die meisten Kunden dem ÖPNV-Abo treu. Der Branchenverband VDV sieht gleichwohl noch erhebliches Potenzial.
27.01.2026 - 11:50 Uhr
Berlin - Trotz der erneuten Preiserhöhung von monatlich 58 auf 63 Euro beim Deutschland-Ticket für den bundesweiten öffentlichen Nahverkehr zum Jahresstart sind die meisten Kunden dem Abo treu geblieben. "Wir sehen auch in diesem Jahr eindeutig keine Kündigungswelle durch die Preiserhöhung beim Deutschland-Ticket", teilte der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Ingo Wortmann, mit.