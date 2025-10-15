Der ADAC hat nächtliche ÖPNV-Verbindungen am Wochenende in 20 deutschen Großstädten untersucht. Stuttgart überzeugt mit gutem Angebot für Nachtschwärmer.
15.10.2025 - 13:50 Uhr
Am Wochenende zu später Stunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren – nicht überall in Deutschland ist das bequem und zuverlässig möglich. Jugendliche aus Fellbach sind allerdings beim öffentlichen Nahverkehr am späten Samstagabend deutlich besser dran als jene aus anderen Städten in der Region Stuttgart. Das geht aus einer aktuellen Expertise des Allgemeinen Deutschen Automobil Clubs hervor.