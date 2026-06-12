Mit dem ICE in den Sommerurlaub: DB Fernverkehr wirbt mit vielen neuen Angeboten und Direktverbindungen zu beliebten Ferienzielen.
12.06.2026 - 16:03 Uhr
Mit dem DB-Familienticket günstig und umweltschonend in den Urlaub fahren – das will die Deutsche Bahn AG in Zeiten hoher Spritpreise möglich machen. Zum Pauschalpreis von 99,99 Euro kann in den Sommerferien eine ganze Familie in Fernverkehrszügen hin und zurück reisen. Die Flatrate kann ab dem 14. Juni bis zum 12. September gebucht werden und gilt für Reisen zwischen dem 26. Juni und 14. September. Das Angebot gilt für bis zu fünf Personen inklusive Sitzplatzreservierung. Eine einzelne Hin- oder Rückfahrt kostet 59,99 Euro.