Mit dem ICE in den Sommerurlaub: DB Fernverkehr wirbt mit vielen neuen Angeboten und Direktverbindungen zu beliebten Ferienzielen.

Mit dem DB-Familienticket günstig und umweltschonend in den Urlaub fahren – das will die Deutsche Bahn AG in Zeiten hoher Spritpreise möglich machen. Zum Pauschalpreis von 99,99 Euro kann in den Sommerferien eine ganze Familie in Fernverkehrszügen hin und zurück reisen. Die Flatrate kann ab dem 14. Juni bis zum 12. September gebucht werden und gilt für Reisen zwischen dem 26. Juni und 14. September. Das Angebot gilt für bis zu fünf Personen inklusive Sitzplatzreservierung. Eine einzelne Hin- oder Rückfahrt kostet 59,99 Euro.

Die Bahn will Familien und junge Leute locken „Wir bieten Preis-Stabilität und bezahlbare Alternativen zu Auto und Flugzeug“, wirbt Michael Peterson, Chef der DB Fernverkehr, für die Angebotsoffensive des Staatskonzerns, der mit vielen Problemen kämpft. Auch die Flotte von mehr als 400 ICE-Zügen könnte besser ausgelastet sein, zumal inzwischen fast die Hälfte davon aus hochmodernen Fahrzeugen wie dem neuen Reisezug ICE-L und dem ICE 3 neo besteht, die für viel Geld angeschafft wurden und noch höheren Komfort bieten. Besonders Familien und junge Leute will die Bahn mit ihren Sommerangeboten auf die Schiene locken. Mit dem „Super Sparpreis Young“ gibt es Fernverkehrstickets bereits ab 4,99 Euro für alle unter 27-Jährigen und damit ab dem 14. Juni nochmals preiswerter, mit Bahncard-Rabatt sogar ab 3,74 Euro. Die Jugend Bahncard wiederum ist vom 14. Juni bis 30. September für alle bis 18 Jahre kostenfrei erhältlich, damit gibt es 25 Prozent Rabatt auch auf Spartickets.

„Last-Minute-Sparpreise“ sehr gefragt

Mit dem „DB Junior Express“ gibt es ab August innerhalb Deutschlands einen Service zur Begleitung allein reisender Kinder auf ausgewählten Direktverbindungen. Freitags und sonntags werden Kinder zwischen 6 und einschließlich 14 Jahren vom Start- bis zum Zielbahnhof von pädagogisch geschulten Begleitern betreut, inklusive altersgerechtem Animationsprogramm.

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Sehr gefragt sind laut DB bereits die neuen „Last-Minute-Sparpreise“ ab 6,99 Euro, bei dem Kinder kostenfrei mitfahren. Gebucht werden kann immer Samstag und Sonntag für die darauffolgende Woche für viele Verbindungen in Deutschland. Wie alle Sparpreise sind auch diese Tickets aber kontingentiert, sehr gefragte Verbindungen und Fahrzeiten also rasch ausgebucht. Damit werde sichergestellt, dass das Angebot nur auf Zügen buchbar ist, die auch noch freie Sitzplätze bieten, so der Konzern.

Evelyn Palla, Vorstandsvorsitzende der DB, will Bahnreisen attraktiver machen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Mit der Angebotsoffensive will der DB-Konzern gegen den verbreiteten Eindruck ankämpfen, die Bahn sei zu teuer und unzuverlässig. Tatsächlich gibt es wegen einer Flut von Baustellen im lange vernachlässigten und unterfinanzierten Schienennetz viele Verspätungen, Umleitungen und Zugausfälle, aktuell fahren nur noch drei von fünf Fernzügen halbwegs pünktlich. Die neue DB-Chefin Evelyn Palla will jedoch die Bahn mit einer tiefgreifenden Sanierung und Modernisierung wieder attraktiver machen, die Bundesregierung will den verlustreichen und hoch verschuldeten Staatskonzern dabei nach Kräften unterstützen.

Massive Streckensanierung im Gange

So werden bis 2036 unter anderem 40 wichtige Schienenstrecken saniert und sollen dafür monatelang komplett gesperrt werden. Das Konzept ist jedoch umstritten, zuletzt verursachte die Sanierung und Sperrung der zentralen Verbindung Berlin–Hamburg viele Probleme auch im Güterverkehr, der lange Umleitungen fahren musste. Zur Wiedereröffnung der Strecke werden an diesem Wochenende 100.000 Schnäppchentickets für 14,99 Euro angeboten, die bis zum 12. Dezember gelten. Laut DB wird es 35 Prozent mehr Fernverkehrsfahrten auf der Strecke geben. Allein diese Verbindung nutzen rund 20 000 Fahrgäste pro Tag.