Der erste Auftritt auf dem Wasen war für den Musikverein aus Oeffingen vor einem Jahr nicht weniger als eine mittlere Sensation: Ausgerechnet am Feiertag durften die ambitionierten Amateurmusiker unter der Leitung ihres Dirigenten Gunnar Dieth weiland auf dem Stuttgarter Volksfest aufspielen – und boten im annähernd 5000 Besucher fassenden Dinkelacker-Festzelt bei ihrem dreistündigen Gastspiel eine so mitreißende Show, dass schon weit vor der Mittagszeit auf den Tischen getanzt wurde.

„Es war mega“, sagt der Vereinsvorsitzende Martin Rothwein

Die Reise von Oeffingen ins nahe Cannstatt, von gut 700 Musikvereins-Fans aus dem Fellbacher Teilort euphorisch begleitet, ging jedenfalls in die Vereinsgeschichte ein – und ließ sogar die Festwirte über die ungeahnte Resonanz staunen. Geschäftsführer Werner Klauss zeigte sich nach dem Erfolgsauftritt überrascht, dass der Musikverein nicht nur jede Menge Zuschauer, sondern auch gleich Oberbürgermeisterin Gabriele Zull mit auf den Wasen gebracht hatte.

Und: Der stets um gute Stimmung und ein volles Festzelt bemühte Gastronom strich sich den 3. Oktober offenbar auch farbig im Kalender an. Tatsächlich ging Anfang des Jahres erneut eine Einladung auf den Wasen beim Oeffinger Musikvereins-Vorsitzenden Martin Rothwein für diesen Termin ein – was der vor 100 Jahren gegründete Klub zum Ansporn nahm, den Erfolg von 2023 in seinem Jubiläumsjahr noch einmal zu toppen. „Es war mega“, sagt Vereinschef Rothwein über die Neuauflage, die am Donnerstag den halben Ort auf den Cannstatter Wasen brachte.

Die Bude war mit dem ersten Trompetenton brechend voll

Mehr als 1500 Tickets fürs Dinkelacker-Zelt wurden im Vorfeld in Fünfer-Blocks abgesetzt, die Bude war mit dem ersten Trompetenton brechend voll. Als Dankeschön wurde Organisator Alex Lawitschka mit einer Ballonfahrt beschenkt, die für die Teilorte Oeffingen und Schmiden zuständige Verena Bieg war beim Fassanstich im Einsatz. Und auch Fellbachs Rathauschefin Gabriele Zull ließ sich eine Stippvisite nicht nehmen – auch wenn sie beim Grußwort akustisch kaum durchdrang. Ob es auch im kommenden Jahr einen Wasen-Auftritt gibt, ist allerdings offen – nur wenn Klauss und Klauss erneut das Dinkelacker-Festzelt öffnen, darf der Oeffinger Musikverein wieder auf ein Volksfest-Gastspiel erhoffen.