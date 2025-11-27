Am Sonntag lädt der Oeffinger Advent zum vorweihnachtlichen Bummel ein. Was macht den kleinen, feinen Markt so stimmungsvoll und beliebt?

Es ist ein kleiner, feiner Adventsmarkt, der vom Gewerbeverein Schmiden-Oeffingen organisiert wird. Der Oeffinger Advent am Sonntag, 30. November, hat sich als beliebter Treffpunkt in dem Fellbacher Ortsteil (Rems-Murr-Kreis) etabliert. Und die Cheforganisatorin Renate Sigle macht sich viele Gedanken, damit der kleine, feine Markt mitten im Flecken Vielfalt und Abwechslung für die ganze Familie bietet.

Immer wieder denkt sie sich Neues aus, schaut, dass die Besucher in eine schöne vorweihnachtliche Atmosphäre eintauchen können. „Die Planwagenfahrten sind im vergangenen Jahr super gut angekommen“, sagt sie. Daher können die Besucher wieder mit der Pferdekutsche auf Tour gehen und so den Advent einläuten. Ein Betrieb aus Schwaikheim ist mit seinen Rössern dabei und lädt zu den Planwagenfahrten rund um Oeffingen von 11 bis 18 Uhr ein. Sie starten vor den Oeffinger Rathaus.

Gute Laune beim Oeffinger Advent Foto: Eva Schäfer

Am ersten Adventssonntag, 30. November, verwandelt sich die Schulstraße in Fellbach-Oeffingen wieder von 11 bis 18 Uhr in einen vorweihnachtlichen Markt voller Düfte, Klänge und Lichter. Apropos Düfte: Der Duft von Bratäpfeln wird Besuchern in die Nase steigen. Denn der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Schmiden ist erstmals mit Ofenspezialitäten wie Bratäpfeln, Glühmost und Bratapfellikör vor Ort. „Die Äpfel werden in einem großen Ofen frisch zubereitet“, sagt Christine Bosch, die Vorsitzende des OGV Schmiden. Die Äpfel stammen von einem Fellbacher Obstbaubetrieb.

Da der OGV Schmiden in der vergangenen Zeit etwa 15 Prozent mehr Mitglieder gewinnen konnte und neue Projekte anstoße, freuen sich die Verantwortlichen des Vereins ganz besonders, sich beim Oeffinger Advent präsentieren zu können. Natürlich gehören auch Honig und Kerzen zu Weihnachten – die Familienimkerei Stricker kommt mit Honig und kunstvoll aus Bienenwachs handgefertigten Produkten nach Oeffingen.

Unsere Empfehlung für Sie Fellbacher Budenstadt Das ist neu beim Fellbacher Weihnachtsmarkt Die Fellbacher Budenstadt wird am ersten Adventswochenende eröffnet. Mit einigen Neuheiten kann der Weihnachtsmarkt aufwarten.

Ebenfalls neu dabei ist auch ein Stand mit gebrannten Mandeln aus Waiblingen. „Wie in den vergangenen Jahren dürfen sich die Besucher auf viele vertraute Aussteller und beliebte Stände freuen. Gleichzeitig bringt der Adventsmarkt auch in diesem Jahr einige neue Gesichter und Angebote mit sich“, sagt Renate Sigle, die bei der Organisation von Claudia Rosenfelder vom Oeffinger Laden „Die Kleine Waldfee“unterstützt wird. Auch ein Schulprojekt eines jungen Oeffingers ist am Start, der gemeinsam mit seiner Mutter Leckereien rund um die schwäbische Maultasche präsentiert. Neu dabei ist auch die Käserei Widmann, die manche auch vom Schmidener Wochenmarkt kennen.

Das Angebot ist vielfältig bei dem vorweihnachtlichen Markt. Foto: Eva Schäfer

27 Stände, bunt gemischt bietet der Oeffinger Advent. Ein Herzstück ist dabei auch der Kinderbereich mit einem „Weihnachts-Kinderzauberzelt“ am Schlössle mit Lesungen, Zuckerwatte, Kinderflohmarkt und Bastelangeboten sowie einem historischen Kinderkarussell.

Mitglieder der Band La Diri laden zum Mitsing-Konzert ein

Vielfalt für alle Sinne – dieses Konzept verfolgt Renate Sigle. Dazu gehört auch ein buntes Rahmenprogramm. Offiziell wird der Oeffinger Advent durch den Vorstand des Gewerbevereins Schmiden/Oeffingen mit Grußworten von Oberbürgermeisterin Gabrielle Zull eröffnet. Außerdem lädt das Adventscafé für Jung und Alt, organisiert vom Seniorentreff und den Landfrauen Oeffingen im Gewölbekeller des Schlössles ein. Und ab 15 Uhr Laden Musiker der Band La Diri zum Mitsing-Konzert ein.

Sogenannte Terror- oder Einfahrtsperren sind inzwischen Pflicht auf einem Weihnachtsmarkt. Das kann für manche kleine Weihnachtsmärkte zu einer schweren finanziellen Belastung werden. So wurde beispielsweise der Weihnachtsmarkt in Overath abgesagt, wie der WDR berichtet. Doch die Situation in Oeffingen sei zum Glück eine andere, so Renate Sigle. Die Zahl der notwendigen Einfahrtsperren sei überschaubar, da die Schulstraße als Veranstaltungsgelände nur über zwei Zufahrten erreichbar sei. Und diese würden mit zwei großen Fahrzeugen des Garten- und Landschaftsbaubetriebs Schiller, einem Mitglied des Gewerbevereins, gesichert.

Infos auch unter www.gv-schmiden-oeffingen.de.