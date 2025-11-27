Am Sonntag lädt der Oeffinger Advent zum vorweihnachtlichen Bummel ein. Was macht den kleinen, feinen Markt so stimmungsvoll und beliebt?
27.11.2025 - 17:10 Uhr
Es ist ein kleiner, feiner Adventsmarkt, der vom Gewerbeverein Schmiden-Oeffingen organisiert wird. Der Oeffinger Advent am Sonntag, 30. November, hat sich als beliebter Treffpunkt in dem Fellbacher Ortsteil (Rems-Murr-Kreis) etabliert. Und die Cheforganisatorin Renate Sigle macht sich viele Gedanken, damit der kleine, feine Markt mitten im Flecken Vielfalt und Abwechslung für die ganze Familie bietet.