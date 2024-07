Klimawandel und Korallenbleiche Sind Korallenriffe noch zu retten?

Nur noch 20 Prozent der weltweiten Korallenriffe sind in einem guten Zustand. Wegen hoher Wassertemperaturen verlieren immer mehr Korallen etwa im Great Barrier Reef in Australien oder Mesoamerican Barrier Reef n der Karibik ihre Farbe. Der unterseeische Gespensterwald in Australien erstreckt sich mittlerweile über 1100 Kilometer. Sind die Korallen noch zu retten?