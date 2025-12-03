Wer seine Wohnung schön warm haben wollte, musste in den Jahren 2022 und 2023 besonders tief in die Tasche greifen. Nun haben Experten die Preisentwicklung des vergangenen Jahres beleuchtet.
Berlin/Essen - Die Heizkosten sind in Deutschland einer Studie zufolge zwar gestiegen, es geht aber längst nicht mehr so steil nach oben wie früher. Wie aus dem Wärmemonitor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervorgeht, verteuerte sich eine Kilowattstunde im vergangenen Jahr in Deutschland in Zwei- und Mehrfamilienhäusern um rund sechs Prozent auf 12,33 Cent pro Kilowattstunde Heizungsenergie. Dies ist ein Mittelwert aus Erdgas-, Heizöl- und Fernwärmepreisen.