Ölfilm bei Esslingen am Wochenende

Nach einem am Wochenende entdeckten großen Ölfilm auf dem Neckar bei Stuttgart ist inzwischen keine Verschmutzung mehr festzustellen. Die Wasserschutzpolizei ermittelte einen möglichen Verursacher. Es handelt sich aber erst um einen Anfangsverdacht.

red/afp 16.12.2024 - 09:39 Uhr

Nach einem am Wochenende entdeckten großen Ölfilm auf dem Neckar bei Stuttgart ist inzwischen keine Verschmutzung mehr festzustellen. Die Wasserschutzpolizei ermittelte einen möglichen Verursacher der Verschmutzung, wie die Polizei in Göppingen am späten Sonntagnachmittag mitteilte. Weitere Einzelheiten nannte sie noch nicht. Es handle sich um einen Anfangsverdacht. Noch werde weiter ermittelt.