Der Ölmarkt ist noch unentschieden, wie auf die Ereignisse in Venezuela reagiert werden soll. Unter US-Kontrolle könnte die am Boden liegende Öl-Förderung steigen, aber das bräuchte Zeit.
05.01.2026 - 08:10 Uhr
London - Die Ölpreise haben kaum auf die Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch die Vereinigten Staaten reagiert. Nach Verlusten von etwas mehr als einem Prozent zu Handelsbeginn drehten die Preise zwischenzeitlich ins Plus. Am frühen Montagmorgen kostete Öl dann wieder etwas weniger als noch Ende vergangener Woche. Derzeit wägen die Investoren die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen des US-Angriffs auf das ölreiche südamerikanische Land ab.