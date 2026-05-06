Die Ölpreise erleben einen massiven Rückgang, während die globalen Ölreserven auf ein Achtjahrestief fallen. Was steckt hinter dieser Entwicklung, und welche Folgen sind zu erwarten?

Die weltweiten Ölreserven befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit acht Jahren, wie Goldman Sachs berichtet. Gleichzeitig fallen die Ölpreise drastisch, angetrieben durch geopolitische Entwicklungen und mögliche Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran. Doch die Lage bleibt angespannt, insbesondere in der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Handelsrouten für Öl.

Ölpreise im freien Fall Die Ölpreise haben heute eine Talfahrt hingelegt. Von knapp 113 US-Dollar pro Barrel der Sorte Brent ging es zeitweise unter die Grenze von 100 Dollar auf etwa 98 Dollar. Der Rückgang folgt auf Berichte, dass die USA und der Iran kurz vor einer Einigung stehen, die den Konflikt in der Region entschärfen könnte.

Globale Ölreserven auf Achtjahrestief

Trotz dieser Preisentwicklung bleibt die Situation am Ölmarkt kritisch. Die globalen Ölreserven sind laut Goldman Sachs auf etwa 101 Tage des weltweiten Bedarfs gesunken. Der niedrigste Stand seit fast acht Jahren. Bis Ende Mai könnten die Reserven weiter auf 98 Tage fallen. Besonders besorgniserregend ist die Geschwindigkeit, mit der die Bestände abgebaut werden. Die Lagerbestände an raffinierten Produkten, wie Treibstoff, sind sogar noch stärker betroffen. Diese reichen derzeit nur noch für 45 Tage, verglichen mit 50 Tagen vor Beginn des Konflikts im Nahen Osten.

Geopolitische Spannungen in der Straße von Hormus

Die geopolitischen Spannungen in der Straße von Hormus verschärfen die Lage zusätzlich. Der Iran hat in den letzten Tagen mehrere Schiffe angegriffen und einen Ölhafen in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Brand gesetzt. Die USA versuchen, die Schifffahrt in der Region zu sichern, doch die Situation bleibt fragil. Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Unterstützung für gestrandete Schiffe vorübergehend auszusetzen, um Raum für mögliche Friedensgespräche zu schaffen.

Fallende Heizölpreise in Deutschland

Währenddessen profitieren Verbraucher in Deutschland von den fallenden Ölpreisen. Die Heizölpreise sind im Bundesdurchschnitt auf 128 Euro pro 100 Liter gesunken, was einem Rückgang von 6 Euro gegenüber Montag entspricht. Dennoch bleibt die Unsicherheit groß, da die globalen Reserven weiter schrumpfen und die Straße von Hormus für den Tankerverkehr nahezu unpassierbar ist.

Blick in die Zukunft

Die Märkte blicken nun gespannt auf die nächsten Wochen. Sollte es zu einer Einigung zwischen den USA und dem Iran kommen, könnte dies die Ölpreise weiter drücken. Gleichzeitig bleibt die Frage offen, wie lange die globalen Reserven ausreichen, um die Nachfrage zu decken, falls die Spannungen erneut eskalieren.