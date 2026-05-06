Die Ölpreise erleben einen massiven Rückgang, während die globalen Ölreserven auf ein Achtjahrestief fallen. Was steckt hinter dieser Entwicklung, und welche Folgen sind zu erwarten?
Die weltweiten Ölreserven befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit acht Jahren, wie Goldman Sachs berichtet. Gleichzeitig fallen die Ölpreise drastisch, angetrieben durch geopolitische Entwicklungen und mögliche Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran. Doch die Lage bleibt angespannt, insbesondere in der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Handelsrouten für Öl.