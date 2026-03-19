Öl und Gas haben sich verteuert, an der Zapfsäule sind mehr als zwei Euro pro Liter längst Alltag. Wie es mit den Preisen weitergeht, hängt auch von der Dauer des Iran-Kriegs ab.
19.03.2026 - 09:30 Uhr
Düsseldorf - Die Menschen in Deutschland müssen sich nach Einschätzung von Ökonomen in den nächsten Monaten auf deutlich stärker steigende Preise einstellen. "Der durch den Iran-Krieg ausgelöste Preisschock bei Energie, insbesondere Öl, wird die Inflationsrate in Deutschland im ersten und zweiten Quartal 2026 auf merklich über 2,5 Prozent erhöhen", prognostiziert das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung.