Die «Eventin» hat laut Havariekommando 99.000 Tonnen Öl an Bord. Eine Gefahr für die Umwelt besteht den Angaben zufolge nicht. Das Schiff soll in einen Hafen geschleppt werden. Die Arbeiten laufen.

Von Iris Leithold, Felix Müschen und Stefan Sauer 10.01.2025 - 16:57 Uhr

Sassnitz - Ein unter der Flagge Panamas fahrender Öltanker ist mehrere Stunden manövrierunfähig vor Rügen in der Ostsee getrieben - deutsche Einsatzkräfte sicherten am Nachmittag das Schiff. Die mit 99.000 Tonnen Öl beladene "Eventin" wurde vom Notfallschlepper "Bremen Fighter" an den Haken genommen und soll in einen Hafen geschleppt werden - wohin, war zunächst unklar. Zudem sollen weitere Schlepper unterwegs und ein Sensorflugzeug im Einsatz sein. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht.