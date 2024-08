Wo kein Linienbus verkehrt, soll ab Sonntag der VVS-Rider aushelfen. Die Kleinbusse fahren nach Buchung virtuelle Haltestellen in sechs Kommunen des Landkreises an. Das Pilotprojekt läuft bis Ende 2026 und kostet Kreis und Kommunen jährlich 500 000 Euro.

Frank Ruppert 01.08.2024 - 12:43 Uhr

Mit zwei Kleinbussen wollen der Landkreis Ludwigsburg, der VVS und die Kommunen Bietigheim-Bissingen, Tamm, Kirchheim am Neckar, Gemmrigheim, Besigheim und Walheim Lücken im ÖPNV-Netz vom 4. August an schließen. Am Mittwoch wurde das Projekt VVS-Rider vorgestellt. „Es geht darum, mit Kleinbussen die Leute dort zu transportieren, wo es keinen Linienverkehr gibt“, sagte der VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger. Konkret heißt das für Kirchheim, Gemmrigheim, Besigheim und Walheim, dass sich VVS-Kunden dort, wo keine Haltestelle in der Nähe ist, per Telefon oder App eine Fahrt mit einem solchen Kleinbus buchen können.