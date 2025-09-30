Durch personellen Einsatz gingen Gewalt und Vandalismus in den Bussen im Kreis Ludwigsburg zurück. Bald soll stattdessen Technik das Problem lösen.
30.09.2025 - 19:00 Uhr
Im kommenden Jahr sind die Nachtbusse im Kreis Ludwigsburg seit 25 Jahren unterwegs. Eine Erfolgsgeschichte – wären da nicht die Probleme mit Gewalt und Vandalismus, die sich in den vergangenen Jahren verstärkt gezeigt haben. Durch den Einsatz von Sicherheitskräften versuchte der Landkreis, das Angebot zu erhalten. Die Situation hat sich mittlerweile verbessert, doch ganz sind die Probleme noch nicht behoben.