Für eine klimafreundliche Ausgestaltung der Mobilität spielen Bus und Bahn eine entscheidende Rolle. Um dieses Potenzial in Zukunft noch besser auszuschöpfen, werden in Baden-Württemberg schon jetzt die Weichen gestellt.

Wer in Baden-Württemberg von A nach B kommen will, ist in Zukunft noch seltener auf das eigene Auto angewiesen. Busse und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) fahren im städtischen und ländlichen Raum in dichter Taktung, ergänzt um autonom fahrende Shuttles, E-Roller und Leihfahrräder. Auch Tickets und Tarife sind flexibel und einfach nutzbar. So könnte sie aussehen, die neue Nahverkehrswelt, wenn es nach der ÖPNV-Zukunftskommission Baden-Württemberg geht.

In diesem Gremium haben Expertinnen und Experten verschiedener Organisationen, darunter die Landesgruppe des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO), Zielsetzungen und Maßnahmen für eine Verbesserung des landesweiten Nahverkehrs erarbeitet.

Mobilität nach Bedarf durch On-Demand-Verkehr

Einen bereits erfolgreich erprobten Lösungsansatz stellen sogenannte On-Demand-Systeme dar. In der Regel handelt es sich dabei um Kleinbusse, die Fahrgäste flexibel und ohne festen Fahrplan an zuvor vereinbarten Orten abholen und zum gewünschten Ziel bringen. Intelligente Software bündelt die Anfragen so, dass sich im Idealfall mehrere Fahrgäste mit ähnlicher Strecke ein Shuttle teilen. Diese Shuttles auf Anfrage („on demand“) können häufig mit regulären ÖPNV-Tickets genutzt werden und sind mittlerweile in zahlreichen Regionen von Baden-Württemberg eine attraktive Ergänzung des Linienbetriebs. So ergänzen die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) den Linienverkehr in der Landeshauptstadt und auf den SSB-Linien in der Umgebung bereits seit 2018 um das Angebot „SSB Flex“.

Aber auch der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) verfügt seit dem vergangenen Jahr mit dem „VVS-Rider“ über ein On-Demand-Angebot, das bis Mitte Juli bereits von rund 37.000 Fahrgästen genutzt worden ist. „Das neue Angebot befindet sich derzeit in der Pilotphase“, berichtet Thomas Hachenberger, Geschäftsführer des VVS. „Aktuell fährt der „VVS-Rider“ in den Landkreisen Göppingen, Böblingen und Esslingen und ab August erstmals auch im Landkreis Ludwigsburg. Was uns besonders wichtig ist: Dass für das neue Angebot der normale VVS-Tarif gilt“, so Thomas Hachenberger weiter. Ähnliche Angebote gibt es auch in anderen Regionen von Baden-Württemberg, so beispielsweise der 2019 gestartete und seither erfolgreich etablierte „KVV.MyShuttle“ des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV).

In Ballungsräumen und großen Städten mit hohen Fahrgastzahlen sind On-Demand-Dienste eine attraktive Ergänzung des bestehenden ÖPNV-Angebotes, die nicht nur der VVS ausbauen will. Aber lassen sich vergleichbare Angebote auch in ländlich geprägten Regionen so ausbauen, dass künftig noch mehr Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen und das eigene Auto deutlich seltener nutzen?

„Im ländlichen Raum wird die dafür notwendige dichte Taktung ein Traum bleiben, den wir uns nicht leisten können. Der ÖPNV steht mittlerweile im Wettbewerb um Landesmittel in direkter Konkurrenz zu Krankenhäusern und Schulen“, erläutert Ingrid Kühnel, Geschäftsführerin des KreisVerkehr Schwäbisch Hall. Statt auf größere Pilotprojekte setzt das Verkehrsunternehmen auf eine schrittweise Angebotserweiterung. Mit Erfolg: Mittlerweile befördert der KreisVerkehr mit dem seit dem Jahr 2000 verkehrenden und sukzessive ausgeweiteten RufBus-Angebot bis zu 130.000 Fahrgäste jährlich.

Wer noch flexibler unterwegs sein möchte, kann Angebote wie die App „regiomove“ des Karlsruher Verkehrsverbundes nutzen. Der gewohnte Linienverkehr mit Bussen und Bahnen wird schon seit 2017 mit Car-Sharing, E-Rollern und der E-Leihrad-Flotte „KVV.nextbike“ kombiniert. „Gebucht und abgerechnet wird alles über eine einzige App“, erklärt Prof. Dr. Alexander Pischon, Geschäftsführer des KVV und Vorsitzender der VDV-Landesgruppe Baden-Württemberg. „Der Service wird insbesondere in Karlsruhe und dem direkten Umland sehr gut angenommen. Aktuell werden monatlich rund 50.000 Buchungsvorgänge zu den verschiedenen Mobilitäts- und Service-Angeboten über die Plattform regiomove abgewickelt.“

ÖPNV: Tarife werden flexibler

Flexibler sollen aber auch die Tarife der Zukunft werden. „Menschen fahren mittlerweile längere Strecken mit Bussen und Bahnen und sind häufiger überregional unterwegs“, erklärt Oliver Kuppek, Leiter Erlösmanagement von DB Regio Baden-Württemberg. „Tarifangebote müssen daher für Berufspendler ebenso passen wie für die Freizeit oder Urlaubsfahrten.“ Ein gutes Angebot gerade für Gelegenheitsfahrer ist daher das von der SSB betriebene System Check-in-Check-out Baden-Württemberg (CiCoBW).

Über die VVS-App „BWeit“ checken Fahrgäste am Startort ein und am Zielort aus, im Anschluss wird automatisiert der günstigste Preis ermittelt und abgebucht. Innerhalb von Verbundräumen wird jeweils der Verbundtarif berechnet, über Verbundgrenzen hinaus maximal der Preis eines bwTag-Tickets. „Mit diesem innovativen Angebot haben wir bewiesen, dass Baden-Württemberg die Kleinteiligkeit von Verkehrsunternehmen und Verbünden überwinden kann“, zeigt sich Ingrid Kühnel überzeugt.

„Mobilitätswende ausgebremst?“

Zusammen mit der Initiative „Zukunft Nahverkehr“ (ZNV) von DB Regio, der für den Nahverkehr zuständige Geschäftsbereich der Deutschen Bahn, hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) eine Veranstaltungsreihe initiiert, die sich für einen attraktiven und zukunftsfähigen Nahverkehr starkmacht. Im Mittelpunkt der regionalen Dialog-Formate „Mobilitätswende ausgebremst?“ steht der Austausch von Fahrgästen mit Akteuren aus Politik, Kommunen, Wirtschaft und der ÖPNV-Branche. An der zweiten Veranstaltung Mitte Juli in Stuttgart hat unter anderem auch der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann teilgenommen.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen oder auf der Webseite der Initiative "Zukunft Nahverkehr".