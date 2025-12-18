ÖPNV in Gerlingen Der Schulbus der Linie 638 gilt als „Geisterbus“
Schüler aus der Gerlinger Waldsiedlung und von der Schillerhöhe kommen regelmäßig zu spät zum Unterricht, weil der Schulbus verspätet ist. Doch der Fahrplan wird nicht angepasst.
Eltern von Schulkindern der Gerlinger Schillerhöhe sind sauer: Mit dem „Schulbus“ kommen die Kinder des Wohngebiets regelmäßig zu spät zum Unterricht. Eine Besserung ist nicht in Sicht – im Gegenteil. Einigen Eltern auf der Gerlinger Schillerhöhe und der Waldsiedlung stinkt es gewaltig.