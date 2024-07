Personalmangel macht dem Nahverkehr in Baden-Württemberg zu schaffen. Ein Fachkräftebündnis will neue Bewerbende für die Branche ansprechen. Innovative Formate sollen zudem ungenutzte Potenziale ausschöpfen.

Er robbt neben der Lok und erklärt einen Radwechsel, er checkt Putz-Mythen auf der Zugtoilette und doziert launig über tiefstes Eisenbahnerfachwissen – Wenn Peter Wuschansky alias Peterle Sky bei YouTube oder Instagram vor die Kamera tritt, freuen sich seine über 50.000 Followerinnen und Follower über spannende Einblicke in seinen Arbeitstag als Lokführer bei der Deutschen Bahn. Doch der sogenannte „Trainfluencer“ soll mit seinen Videos nicht nur kleine und große Eisenbahn-Enthusiasten glücklich machen.

„Es sollen vor allem möglichst positive Emotionen für die Jobs bei der Bahn erzeugt werden“, erläutert Martina Kneuer, Leiterin Personal bei DB Regio Baden-Württemberg. Denn mit innovativen Aushängeschildern wie Peterle Sky – so die Idee – soll eines ihrer größten Probleme des öffentlichen Nahverkehrs im Land gemindert werden: der Personalmangel.

Personalmangel könnte Verkehrswende scheitern lassen

Der Personalmangel ist mittlerweile so groß, dass daran die angepeilte Verkehrswende scheitern könnte: Schon jetzt fehlen deutschlandweit 20.000 Busfahrerinnen und Busfahrer und fast 2000 Triebfahrzeugführerinnen und -führer. Bis 2030 wird das Problem noch größer, wenn nach Berechnungen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) rund 80.000 Beschäftigte in der Branche in den Ruhestand gehen.

Fachkräftemangel führt vermehrt zu Zugausfällen

Auch in Baden-Württemberg ist die Situation kritisch: 500 unbesetzte Vollzeitstellen melden die Bahnen im Regionalverkehr, schätzungsweise 2600 sind es bei den Busunternehmen. Dabei soll der Nahverkehr eigentlich ausgebaut werden. Das heißt, es fehlen noch einmal 630 Lokführerinnen und Lokführer – zum Beispiel für neue Expresslinien. Der Fachkräftemangel trifft auch die Fahrgäste. So ist die Anzahl personalbedingter Zugausfälle so hoch wie noch nie. Dazu kommt eine eingeschränkte Fahrzeugverfügbarkeit, verursacht durch einen Mangel an Mitarbeitenden in den Werkstätten. „Wir brauchen dringend engagierte Fachkräfte, um die Qualität im ÖPNV zu sichern“, sagt Ulrich Weber, Geschäftsführer VDV-Landesgruppe Baden-Württemberg.

Für Mobilitätswende: Verkehrsakteure schließen sich zusammen

Klar ist: „Trainfluencer“ alleine können das Fachkräfte-Problem nicht lösen. Deshalb haben 16 Institutionen aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Branchenverbänden im April ein Fachkräftebündnis gegründet. „Ich freue mich sehr, dass sich so viele Partner zusammengeschlossen haben. Denn die Mitarbeitenden im öffentlichen Verkehr sind systemrelevant. Für die Mobilitätswende benötigen wir sie dringend“, begrüßt Landesverkehrsminister Winfried Hermann die Initiative. Und Ulrich Weber ergänzt: „Alle Verkehrsakteure ziehen bei der Personalgewinnung an einem Strang. Sie wollen nicht mehr als Konkurrenten auftreten, sondern gemeinsam die Potenziale an vorhandenen und neuen Fachkräften außerhalb der Branche heben.“

Fachkräfte auch aus Ausland angeworben

Machten sich Unternehmen und Interessensgruppierungen bislang einzeln auf die Suche nach neuen Mitarbeitenden, sollen Kampagnen künftig gebündelt und die Aufmerksamkeit auf die Probleme in der Branche zentriert werden. Das soll helfen, die Berufe auch außerhalb der Nahverkehrswelt bekannter und attraktiver zu machen. Besonders im Fokus stehen dabei Quereinsteigende, Frauen, Studierende und Fachkräfte aus dem Ausland. Bei DB Regio beginnen so gerade Fachkräfte aus Ägypten ihren Job in der Instandhaltung, zuvor haben sie bereits in ihrem Heimatland eine Sprachausbildung absolviert. Im Herbst folgen Fachkräfte aus der Türkei, auch in Rumänien laufen Einstellungsverfahren. „Um Fachkräfte für uns zu gewinnen, suchen wir ganz neue Zielgruppen auf: Neben dem Ausland und den ausländischen Communities in Baden-Württemberg haben wir auch Studierende ins Auge gefasst. Diese können beispielsweise Schichten als Kundenbetreuende am Abend übernehmen“, so Martina Kneuer.

Der Nahverkehr kommt zum Bewerbenden

Damit die Zielgruppen die Jobs in der Branche möglichst einfach finden, kommt der Nahverkehr zum potenziellen Bewerbenden – bei der DB über den „Trainfluencer“, aber auch bei anderen Verkehrsunternehmen über Social Media. „Klassische Stellenanzeigen wirken nicht mehr. Wir müssen beim Personalmarketing ganz neue Wege gehen“, fasst die Personalexpertin von DB Regio die Herausforderungen zusammen. Aber auch im echten Leben wird der Nahverkehr erlebbarer gemacht: Infomobile mit integrierten Bahnsimulatoren und der Einsatz von AR-Brillen (Augmented Reality) bei Werkstattberufen zeigen die künftige Arbeit.

„Tag der Schiene“: Werbung für Berufe im ÖPNV am 21. September

Am „Tag des Busses“ öffnen Busdepots im ganzen Land, auch der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) beteiligt sich. Ähnliche Einblicke vermittelt der „Tag der Schiene“: Am 21. September 2024 stellen bei dieser Gelegenheit DB und Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) auf dem Schloßplatz in Stuttgart interessante Berufe im ÖPNV vor.

Bereits seit 2004 gibt es den Titel „Busfahrer/in des Jahres“: Online können Fahrgäste Vorschläge für die Auszeichnung einreichen. Ein Nebeneffekt des Wettbewerbs: Er rührt die Werbetrommel für den Beruf. Anpassungen des Schichtsystems zum Beispiel in Werkstätten sowie flexible Arbeitszeiten und Teilzeitangebote sollen die Jobs in der Bahnwelt für neue Mitarbeitende ebenfalls noch interessanter machen.

Neue Webseite: Jobangebote beim VVS auf einen Klick

Damit die Bewerbung dann so reibungslos wie möglich abläuft, wird auch dieser Prozess vereinfacht: So können sich Interessierte beispielsweise über den Karrierebereich des Online-Portals bwegt.de über die Berufsfelder im Nahverkehr informieren und direkt bewerben. Mit Hilfe eines Filters kann unter anderem auch der gewünschte Standort ausgewählt werden. Für die Region Stuttgart plant der VVS eine Webseite, die die Jobangebote der über 40 Verkehrsunternehmen im Verbundraum unter einem Dach bündelt. Diese Plattform soll noch in diesem Jahr an den Start gehen und eine bessere Sichtbarkeit der Jobs im Land ermöglichen.

„Trainfluencer“ begeistert Follower auf Instagram

Bis es so weit ist, muss dafür weiter der „Trainfluencer“ sorgen. Auf Instagram postet er seine Lieblingslok der Baureihe 146: 4200 Kilowatt Leistung, 160 Kilometer pro Stunde schnell: Was es mit dem Modell auf sich hat, wissen die Bahn-Enthusiasten sofort – und mit etwas Glück bald auch zahlreiche neue Arbeitskolleginnen und -kollegen von Peterle Sky.

Info: Zusammen mit dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hat die Initiative „Zukunft Nahverkehr“ (ZNV) von DB Regio unter dem Titel „Mobilitätswende ausgebremst?“ eine Veranstaltungsreihe initiiert, die sich für einen attraktiven und zukunftsfähigen Nahverkehr in Deutschland stark macht. Im Mittelpunkt dieser regionalen Dialog-Formate steht der Austausch von Fahrgästen mit zuständigen Akteuren aus Politik, Kommunen, Wirtschaft und der ÖPNV-Branche. Die zweite Veranstaltung hat am 17. Juli in Stuttgart stattgefunden.