Busse bleiben im Depot, U-Bahnen fahren nicht und Pendler frieren an den Haltestellen. Warum legt Verdi erneut weite Teile des öffentlichen Nahverkehrs lahm?
11.02.2026 - 08:39 Uhr
Wer aktuell vergeblich auf seinen Bus wartet, ist Opfer der sogenannten Tarifrunde TV-N (Tarifvertrag Nahverkehr). Anders als bei der Deutschen Bahn, wo oft die GDL verhandelt, geht es hier um den kommunalen Nahverkehr – also die Stadtwerke und Verkehrsbetriebe in Städten und Gemeinden. Es gibt drei Hauptgründe, warum Verdi die Muskeln spielen lässt.