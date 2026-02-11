Streik-Chaos vor dem Pokal-Kracher: Wegen des Nahverkehrsausfalls auch in München wird die Anreise zum Duell zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig zur Herausforderung. Jetzt richtet sich der Rekordmeister mit einer klaren Botschaft an seine Fans.
FC Bayern München appelliert vor DFB-Pokalspiel an seine Fans
„Bitte plant eure Anreise zum DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig (Anpfiff 20:45 Uhr) entsprechend und brecht rechtzeitig Richtung Stadion auf! Die Allianz Arena ist ab 18:30 Uhr geöffnet. Wir bitten euch um Verständnis und Geduld. Pack ma's!“, schrieb der Fußball-Rekordmeister auf der Plattform X.