Streik-Chaos vor dem Pokal-Kracher: Wegen des Nahverkehrsausfalls auch in München wird die Anreise zum Duell zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig zur Herausforderung. Jetzt richtet sich der Rekordmeister mit einer klaren Botschaft an seine Fans.

„Bitte plant eure Anreise zum DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig (Anpfiff 20:45 Uhr) entsprechend und brecht rechtzeitig Richtung Stadion auf! Die Allianz Arena ist ab 18:30 Uhr geöffnet. Wir bitten euch um Verständnis und Geduld. Pack ma's!“, schrieb der Fußball-Rekordmeister auf der Plattform X.

Auf Fahrgemeinschaften und andere Verkehrsmittel ausweichen Die U-Bahn verkehrt am Spieltag lediglich in einem eingeschränkten Sonderbetrieb: Ab 17:30 Uhr fahren die Züge ausschließlich zwischen Marienplatz und Fröttmaning, wie der Club mitteilte. Bei den Bussen sei nur etwa die Hälfte im Einsatz. Entsprechend müsse mit längeren Wartezeiten und einer hohen Auslastung gerechnet werden. Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG rät den Zuschauerinnen und Zuschauern daher, auf „alternative Verkehrsmittel und Fahrgemeinschaften auszuweichen“.

Streik und Bauarbeiten erschweren die Fahrt zur Allianz-Arena

Zwar ist das S-Bahn-Netz nicht vom Streik betroffen, allerdings kommt es auf der Stammstrecke aufgrund von Bauarbeiten zu Einschränkungen. Das Viertelfinale wird um 20:45 Uhr (ARD und Sky) angepfiffen. Die Allianz Arena bietet Platz für 75.000 Fans, von denen üblicherweise ein Großteil mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist. Die Gewerkschaft Verdi hat für den Spieltag zu einem ganztägigen Warnstreik im Nahverkehr aufgerufen, der auch München betrifft.