ÖPNV-Streik So umgehen Pendler aus Fellbach das Streik-Chaos in Stuttgart
Der ÖPNV-Streik in Stuttgart sorgt für Anspannung. Doch viele Pendler in Fellbach fanden erstaunliche Wege zum Job.
Streik im Nahverkehr – die Nachricht löst bei Pendlern oft Stress aus. „Ich habe natürlich vorab geschaut, ob die S-Bahn fährt“, sagt Martina Maier. Die Fellbacherin steigt normalerweise immer in die Stadtbahn, um zu ihrem Arbeitsplatz in der Stadtmitte von Stuttgart zu kommen. Sie habe dann die S-Bahn genommen und das sei kein Problem gewesen, sagt die Fellbacherin. „Um diese Uhrzeit gab es reichlich Platz.“