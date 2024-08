Seit der Einführung des Deutschlandtickets wird über seinen Preis diskutiert. Die Länder beraten darüber erneut im Herbst. Bundesverkehrsminister Wissing rät zu einem etwas anderen Blickwinkel.

dpa 03.08.2024 - 04:00 Uhr

Mainz - Bundesverkehrsminister Volker Wissing wünscht sich einen Kundenansturm auf den ÖPNV. "Natürlich muss man den bewältigen, aber möglichst viele Menschen von Bus und Bahn zu überzeugen, ist doch genau das, was wir wollen", sagte der FDP-Politiker im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die Bundesländer müssten sich überlegen, wie sie mehr Kunden gewinnen könnten. "Denn je mehr Menschen das Deutschlandticket und den ÖPNV insgesamt nutzen, umso attraktiver kann der Preis auch in Zukunft sein."