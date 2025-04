Vor 950 Jahren wurde Weil der Stadt (Kreis Böblingen) erstmals urkundlich erwähnt. Das wird an Ostern mit einem großen Mittelaltermarkt gefeiert. Die schönsten Bilder.

Mittelalterliches Flair herrscht anlässlich der 950-Jahr-Feierei im April vor der historischen Stadtmauer von Weil der Stadt. Noch bis einschließlich Ostermontag findet am Königstor ein Mittelaltermarkt statt. Die schönsten Bilder von den bisherigen Veranstaltungstagen gibt es in der Bildergalerie.

43 Stände und fünf mittelalterliche Zeltlager gibt es für die Besucher zu bestaunen, außerdem Ritter Gaukler und Musikanten. Dazu zeigen verschiedene Handwerker ihr Können und Händler bieten ihre Waren an. Auch für Kinder ist einiges geboten. Mit einem handbetriebenem Holzriesenrad, Mäuseroulette oder Geschicklichkeitsspielen wie Eierknacken. Außerdem können sie sich am Glücksrad oder beim Korbflechten versuchen. Der Markt ist am Ostermontag noch bis 18 Uhr geöffnet.

Weiter geht es mit den Feierlichkeiten zum 950-Jahr-Jubiläum im Sommer. Am 27. Juni ist ein Vortragsabend über das Jubiläum geplant, am 28. und 29. Juni folgt dann das Weiler Stadtfest. Das findet nur alle drei Jahre statt und steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des 950-jährigen Geburtstags.