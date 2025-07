Seit Jahren feiern Tausende Menschen in Schladming den Beginn der Skisaison mit Star-Konzerten. Dieses Jahr kommt eine Kult-Band aus den 90ern in die Alpen.

Der Start der Skisaison im österreichischen Schladming geht erneut mit großen Namen über die Bühne. Für das Eröffnungskonzert am 6. Dezember wurden die Backstreet Boys engagiert, wie die Veranstalter mitteilten.

Die US-Boyband probt derzeit für Auftritte in Las Vegas, wie die Mitglieder in einer Videobotschaft mitteilten. „Wir freuen uns riesig“, sagte Sänger Nick Carter. Derzeit ist das Konzert in den Alpen laut der Website der Band der einzige geplante Auftritt in Europa.

Die Kult-Band besteht seit mehr als 30 Jahren. Nächste Woche erscheint die Neuauflage ihres Hit-Albums „Millennium“. Schladming gehört zu den größten Skigebieten Österreichs. Im Vorjahr traten dort Bryan Adams, Sting und Simply Red beim traditionellen Ski-Opening auf.