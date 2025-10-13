Das Buch sei ein «faszinierender Trip ins Herz der Finsternis», sagt die Jury. Für «Die Holländerinnen» erhält Dorothee Elmiger jetzt einen der renommiertesten Literaturpreise.
13.10.2025 - 18:49 Uhr
Frankfurt/Main - Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an die Autorin Dorothee Elmiger für "Die Holländerinnen". "Dieser Roman ist ein Ereignis", heißt es in der Begründung der Jury. Elmigers Stil sei gleichzeitig distanziert und doch fesselnd und das Buch "ein faszinierender Trip ins Herz der Finsternis". Die 1985 geborene Schweizerin, die in New York lebt, galt bereits als eine Favoritin.