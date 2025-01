In Wien könnte bald ein Rechtspopulist regieren. Das ist ein Alarmsignal für Deutschland, meint der StZ-Autor Armin Käfer.

Armin Käfer 07.01.2025 - 14:48 Uhr

Bayern teilt mit seinem Nachbarland Österreich nicht nur einen ähnlich rustikalen Dialekt, etliche Berggipfel und eine 817 Kilometer lange Grenze. In Österreich vollzieht sich gerade ein politisches Drama, das auch die Partei aufschreckt, die in Bayern seit 1946 nunmehr 75 Jahre lang regiert – länger als irgendeine andere Partei in unserer Republik. Zwar ist es der CSU bisher gelungen, die Konkurrenz von rechts auf Distanz zu halten. Anders als seine Kollegen von der Österreichischen Volkspartei verspürt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach eigenem Bekunden auch „keine Lust, dass wir Steigbügelhalter werden für irgendwelche Populisten“. Weder Bayern noch Deutschland insgesamt sind aber dagegen gefeit, was sich in Wien anbahnt: Rechtspopulisten übernehmen die Macht.