Die Frau wohnte im Berchtesgadener Land. Ihre Leiche wurde im benachbarten Salzburger Land gefunden – in der Wohnung ihres Sohnes.

red/dpa 24.10.2024 - 22:27 Uhr

Nach dem Fund einer erstochenen Deutschen in einem Wohnhaus in Österreich ist ihr 31-jähriger Sohn als Verdächtiger festgenommen worden. Das teilte die österreichische Polizei am Abend mit.