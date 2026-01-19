Wer überträgt das Handball-EM-Duell zwischen Österreich und Serbien in der deutschen Gruppe A im Fernsehen? Gibt es das Spiel auch kostenlos im Livestream zu sehen?
Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen steuert auf die entscheidende Phase der Vorrunde zu. Österreich bekommt es am Montag, 19. Januar 2026, in der deutschen Gruppe A mit Serbien zu tun. In Gruppe A ist weiterhin alles offen: Noch alle vier Teams besitzen Chancen auf den Einzug in die Hauptrunde, selbst Spitzenreiter Spanien ist trotz 4:0 Punkten noch nicht sicher qualifiziert. Serbien und Deutschland folgen mit jeweils 2:2 Zählern. Sogar Österreich, bislang punktlos bei 0:4, darf angesichts der Konstellation noch hoffen. Aus der Vierergruppe schaffen es zwei Mannschaften in die nächste Turnierphase. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zum Gruppenspiel sowie zur Übertragung im TV und im Livestream.