Wer überträgt das Handball-EM-Duell zwischen Österreich und Serbien in der deutschen Gruppe A im Fernsehen? Gibt es das Spiel auch kostenlos im Livestream zu sehen?

Die Handball -Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen steuert auf die entscheidende Phase der Vorrunde zu. Österreich bekommt es am Montag, 19. Januar 2026, in der deutschen Gruppe A mit Serbien zu tun. In Gruppe A ist weiterhin alles offen: Noch alle vier Teams besitzen Chancen auf den Einzug in die Hauptrunde, selbst Spitzenreiter Spanien ist trotz 4:0 Punkten noch nicht sicher qualifiziert. Serbien und Deutschland folgen mit jeweils 2:2 Zählern. Sogar Österreich, bislang punktlos bei 0:4, darf angesichts der Konstellation noch hoffen. Aus der Vierergruppe schaffen es zwei Mannschaften in die nächste Turnierphase. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zum Gruppenspiel sowie zur Übertragung im TV und im Livestream.

Österreich gegen Serbien, Handball-EM heute live: Uhrzeit, Anwurf, Übertragung

Das Spiel von Österreich bei der Handball-Europameisterschaft gegen Serbien in der Gruppe A der Vorrunde findet am Montag, dem 19.01.2026, statt. Anwurf der Partie ist um 18:00 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie Österreich gegen Serbien im Überblick

Teams : Österreich gegen Serbien

: Österreich gegen Serbien Wettbewerb : Handball-Europameisterschaft der Männer 2026

: Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 Gruppe : Vorrunde, Gruppe A, 3. Spieltag

: Vorrunde, Gruppe A, 3. Spieltag Datum und Uhrzeit : 19.01.2026, 18:00 Uhr

: 19.01.2026, 18:00 Uhr Halle/Spielort: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Österreich gegen Serbien bei der Handball-EM heute im TV?

Viele Handball-Fans fragen sich vor dem EM-Vorrundenspiel zwischen Österreich gegen Serbien, ob die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Duell wird heute nicht im Free-TV übertragen. Zwar haben sich ARD und ZDF umfangreiche Rechte an der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, die Begegnung zwischen Österreich gegen Serbien gehört jedoch nicht zu den Spielen, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen live gezeigt werden.

Handball-EM: Österreich gegen Serbien im Livestream

Ganz auf eine Live-Übertragung müssen Fans dennoch nicht verzichten. Das Erste stellt das EM-Spiel zwischen Österreich gegen Serbien kostenlos im Livestream in der ARD-Mediathek sowie auf sportschau.de zur Verfügung. Der Stream ist ohne Anmeldung abrufbar, die Übertragung startet um 17:50 Uhr mit den Vorberichten. Als Kommentator führt Florian Naß durch die Partie.

Darüber hinaus zeigt auch der Streamingdienst Dyn das Vorrundenspiel Österreich gegen Serbien live. Abonnenten können die Begegnung dort ebenfalls in voller Länge verfolgen. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels Österreich gegen Serbien bei der Handball-EM am 19.01.2026