70 Prozent der Österreicher haben für die Demokratie gestimmt. Doch die Parteien der Mitte haben versagt, kommentiert Patrick Guyton.

Patrick Guyton 06.01.2025 - 19:46 Uhr

Mehr als 70 Prozent der Österreicher haben bei der Parlamentswahl Ende September 2024 nicht die äußerst rechte FPÖ von Herbert Kickl gewählt. Alle anderen Parteien haben ihn zurecht ausgegrenzt. Denn er lässt keine Zweifel daran, dass er die Demokratie in Österreich, wie sie jetzt ist, aushebeln und das Land in eine wie auch immer geartete Form von zumindest autoritärerem Staat umwandeln will. Kickl betreibt eine Rhetorik der übelsten und primitivsten Ausländer-Hetze. Er will der Kulturszene, den kritischen Nicht-Regierungsorganisationen, dem Österreichischen Rundfunk an den Kragen gehen.