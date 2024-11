In Österreich sucht die Polizei einen Jäger, der zwei Männer getötet haben soll. Aus Sorge vor weiteren Attacken wurden Dutzende Menschen vorsorglich unter Polizeischutz gestellt.

dpa 01.11.2024 - 14:05 Uhr

Rohrbach - Die österreichische Polizei hat das Fluchtauto eines Jägers sichergestellt, der am Montag im Mühlviertel nördlich von Linz zwei Männer erschossen haben soll. Ein Passant habe die Polizei auf das Fahrzeug in einem Wald auf dem Gemeindegebiet von Altenfelden in der Nähe der Tatorte aufmerksam gemacht, teilt die Polizei in Oberösterreich mit. Der Jäger wurde bislang nicht gefunden. Die Polizei warnt Anwohner, dass der Mann womöglich in der Region unterwegs sei.