Der Film- und Fernsehschauspieler Alexander Held ("München Mord") ist tot. Er sei mit 67 Jahren bereits am vergangenen Dienstag gestorben, teilte der eng mit ihm befreundete TV-Produzent Sven Burgemeister der Deutschen Presse-Agentur mit.

dpa 19.05.2026 - 11:00 Uhr

München - Der Film- und Fernsehschauspieler Alexander Held ("München Mord") ist tot. Er sei mit 67 Jahren bereits am vergangenen Dienstag gestorben, teilte der eng mit ihm befreundete TV-Produzent Sven Burgemeister der Deutschen Presse-Agentur mit.