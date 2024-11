Viele Skigebiete in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben ihre Preise erhöht. Wie der ADAC mitteilte, kostet der Tagesskipass für eine vierköpfige Familie im Schnitt 207 Euro.

reb/AFP/dpa 19.11.2024 - 14:35 Uhr

Wer zum Wintersport in die Berge fährt, muss 2024/25 meist mehr Budget für die Skipässe einplanen. Im Vergleich zur Vorsaison sind deren Preise fast überall gestiegen, im Schnitt um 5,6 Prozent. Wie der ADAC in München am Dienstag mitteilte, kostet der Tagesskipass für eine vierköpfige Familie in diesem Jahr im Durchschnitt 207 Euro am Tag, 2023 waren es 197 Euro gewesen. Vergleichsweise günstig ist Skifahren in Deutschland, in der Schweiz bleibt es am teuersten.