Eine Schülerin aus München ist tot, eine zweite liegt schwer verletzt in einer Klinik: Für die beiden 13-Jährigen endete ein Skilager in Österreich tragisch. Nun nennt die Polizei neue Erkenntnisse.
16.02.2026 - 15:22 Uhr
Salzburg - Nach einem Rodelunfall mit einer toten und einer schwer verletzten Schülerin aus München hat die österreichische Polizei neue Details zu dem Unglück mitgeteilt. Die beiden 13-Jährigen seien auf einer Skipiste gefahren statt auf der dafür vorgesehenen Rodelbahn, bestätigte eine Polizeisprecherin in Salzburg der Deutschen Presse-Agentur.