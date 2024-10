Der Stimmungstrend in Österreich setzt sich fort: Die Unterstützung für die FPÖ wächst. Doch trotz des Erfolgs im Bundesland Vorarlberg stehen die Rechten bundespolitisch vor einer großen Hürde.

red/dpa 13.10.2024 - 16:13 Uhr

Die rechte FPÖ befindet sich in Österreich weiter im Aufwind. Zwei Wochen nach ihrem bundesweiten Wahlsieg konnte die Partei bei der Landtagswahl in Vorarlberg wieder starke Stimmengewinne verbuchen. Doch der Wahlsieg geht an die konservative ÖVP unter Landeschef Markus Wallner.