Robert Nemes aus Graz macht gerade zum 13. Mal Urlaub in Stuttgart. Er liebt diese Stadt und versucht andere von den Qualitäten des Kessels zu überzeugen. Woher kommt seine Stuttgart-Liebe?

Florian Gann 11.07.2024 - 16:34 Uhr

Ein Zug gleitet von Österreich aus in Richtung Stuttgart, vor dem Fenster ziehen grüne Wiesen vorbei. Drinnen fragt ein Mann seine Sitznachbarinnen: „Waren Sie schon mal in Stuttgart?“ Die Frauen verneinen. „Die Topografie ist einmalig“, sagt er. Der Mann, er kommt aus Graz, schenkt ihnen ein selbst geknipstes Foto vom Schlossplatz, um sie von der Schönheit der Stadt zu überzeugen. Auf seinem T-Shirt prangt dasselbe Motiv. „Sehen Sie, überall Weinberge“, sagt er, als der Zug in die Stadt rollt. „Welche andere Stadt hat das?“ Und er meint: „Stuttgart ist die tollste Stadt der Welt.“ Jedes einzelne Wort betont er, als würde er es dick unterstreichen wollen. Wer ist dieser Mann, und warum liebt er Stuttgart so sehr, dass er auch andere von der Schönheit der Stadt überzeugen will? Wir vereinbaren einen Termin mit ihm.