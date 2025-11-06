Der grüne Spitzenkandidat für Baden-Württemberg, Cem Özdemir, bezweifelt ein Verbrenner-Aus im Jahr 2035 und hält andere Dinge für das „Autoland“ für entscheidender.
Um die Krise der Autoindustrie ging es am Sonntag in der Talkrunde von Caren Miosga in der ARD: Gewinneinbrüche bei Mercedes, Porsche und VW, prognostizierte Jobverluste von bundesweit 190.000 Stellen in der Autoindustrie bis 2030, davon ein Drittel im Südwesten. Die Krisensymptome sind allgegenwärtig. Für Cem Özdemir, den ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister und Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, handelt es sich um eine strukturelle Krise, die die Autoindustrie ergriffen hat und die flankiert wird von hohen US-Zöllen und den Marktveränderungen in China. „Aber wir sollten nicht Trübsal blasen. Die deutschen Autos sind konkurrenzfähig und müssen sich nicht verstecken“, meinte Özdemir.