Der Bundesagrarminister ist ein starker Kandidat für die Landtagswahl 2026. Die Chancen für den Grünen aber stehen gar nicht gut, kommentiert StZ-Autor Reiner Ruf.

Reiner Ruf 25.10.2024 - 12:02 Uhr

Winfried Kretschmann wird große Schuhe hinterlassen. Cem Özdemir will sie ausfüllen. Jetzt hat er sich nach einigem Hin und Her erklärt – ehe die Erwartung bei Grünen wie bei Christdemokraten umschlagen konnte in den Vorwurf, der Bundesagrarminister taktiere nur und könne sich nicht entscheiden, ob er von Berlin in die Landespolitik wechseln wolle. Nun ist diese Frage geklärt. Die Grünen können aufatmen. Halb zogen sie ihn, halb sank er hin. Der 58-Jährige geht ins Risiko.