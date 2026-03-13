Der Dschungelkönig will mit dem Preisgeld eine neue Wohnung kaufen. Reporter Julian Meier überlegt augenzwinkernd: Könnte die Stadt Freiberg das nutzen, um für sich zu werben?
Es bleibt ein kurzes Vergnügen, das Freiberg am Neckar beschert war: Gil Ofarim, derzeit wohl bekanntester Bürger des 15.000-Einwohner-Städtchens im Kreis Ludwigsburg, will nach seinem Sieg im RTL-Dschungelcamp so schnell wie möglich wegziehen. Ein bitterer Rückschlag – ist Freiberg etwa nicht attraktiv genug?