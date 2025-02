Eine ohnmächtige Frau wird in Ditzingen mutmaßlich Opfer eines Diebstahls. Sie verliert in der Bauernstraße das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kommt, fehlt laut Polizei ihr Rucksack.

Marius Venturini 04.02.2025 - 15:29 Uhr

Eine wehrlose Frau ist am Samstagabend in Ditzingen bestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, war die 49-Jährige gegen 18 Uhr zu Fuß in der Bauernstraße unterwegs, als ihr aus medizinischen Gründen schwindelig wurde und sie das Bewusstsein verlor. Als sie wieder zu sich kam, musste sie feststellen, dass ihr Rucksack fehlte. Mutmaßlich hatte ihn eine unbekannte Person an sich genommen, während die Frau hilflos am Boden lag. In dem Rucksack befand sich laut Polizei unter anderem die Geldbörse der Geschädigten.