Ein Jugendlicher hat sich in Offenburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Polizei konnte den 16-Jährigen stoppen, dabei kamen weitere Verstöße ans Licht.

red/afp 10.03.2025 - 11:20 Uhr

Ein 16-Jähriger hat sich in Baden-Württemberg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Als der jugendliche Fahrer am Sonntag im Ortenaukreis einen Streifenwagen hinter sich wahrnahm, beschleunigte er und flüchtete mit hohem Tempo, wie die Polizei in Offenburg am Montag mitteilte. Der Jugendliche konnte nach kurzer Zeit gestoppt werden.