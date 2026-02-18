Betrunken und sichtbar gezeichnet betritt eine Frau in Begleitung ihres Partners eine Apotheke. Die Mitarbeiterin merkt sofort, dass etwas nicht stimmt – und reagiert.

red/dpa/lsw 18.02.2026 - 16:43 Uhr

Ein offenbar stark betrunkenes Paar hat in einer Apotheke in Offenburg (Ortenaukreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zuvor hatte die Frau einer Angestellten mit hilfesuchendem Blick signalisiert, dass sie Unterstützung benötige, wie die Polizei mitteilte. Weil die Frau demnach auch sichtbare Verletzungen hatte, verständigte die Mitarbeiterin am Dienstag die Polizei.