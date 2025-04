Bei Gartenarbeiten fördert ein Besitzer einen ungewöhnlichen Fund zutage und ruft die Polizei.

red/dpa/lsw 28.04.2025 - 11:06 Uhr

Mehrere Panzergranaten sind in Offenburg bei Gartenarbeiten gefunden worden. Der Besitzer habe am Samstag in seinem Garten gegraben und sei dabei auf die alte Munition gestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei.