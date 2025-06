Tödlicher Streit in Unterkunft: Verdächtiger in Psychiatrie

Ein Streit unter Mitbewohnern in einer Gemeinschaftsunterkunft in Offenburg endet tödlich. Der Tatverdächtige ist polizeibekannt – und jetzt in der Psychiatrie.

red/dpa/lsw 23.06.2025 - 19:15 Uhr

Nach einem blutigen Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in Offenburg mit einem Toten ist der Tatverdächtige in einer Psychiatrie untergebracht worden. Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Offenburg habe die Unterbringung des 28-Jährigen angeordnet, teilte die Polizei mit. Dem Deutschen wird vorgeworfen, im Streit einen 45 Jahre alten Mitbewohner erstochen zu haben.