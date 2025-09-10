Wozu dienten die Kellerhäuser in Heiningen und welches Haus hat sich jüngst als ältestes in Waiblingen entpuppt? Antworten gibt es beim Tag des offenen Denkmals.
10.09.2025 - 16:00 Uhr
Manchmal liegt ein Schatz direkt vor der Tür und wartet nur darauf, entdeckt zu werden. Gelegenheit dazu gibt es am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September. Er steht unter dem Motto „Wertvoll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ Im Rems-Murr-Kreis gibt es zahlreiche interessante Veranstaltungen – wir stellen drei Highlights vor.