Das Streitgespräch zwischen Tübingens OB Boris Palmer und dem AfD-Landeschef Markus Frohnmaier führt in der Stadt zu großen Debatten. In einem Brief an die Bürger erklärt sich Palmer.
03.09.2025 - 14:42 Uhr
Vor dem umstrittenen Streitgespräch zwischen Boris Palmer und AfD-Landeschef Markus Frohnmaier hat sich der Tübinger Oberbürgermeister mit einem offenen Brief an die Bürger gewandt. Demokratinnen und Demokraten aller Überzeugungen müssten angesichts des Erstarkens der AfD zusammenhalten, schreibt Palmer.