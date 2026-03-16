Das israelische Militär geht eigenen Angaben auch am Boden gegen die Hisbollah-Miliz vor. Im Libanon wächst die Sorge vor einer größeren Bodenoffensive.

red/dpa 16.03.2026 - 07:37 Uhr

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen „begrenzte und gezielte Bodeneinsätze“ im Süden des Nachbarlands Libanon begonnen. Ziel seien in der Gegend aktive Hisbollah-Mitglieder sowie die Infrastruktur der Miliz, teilte Israels Armee am Morgen mit. Die Einsätze am Boden seien „Teil umfassenderer Verteidigungsmaßnahmen“, um die Einwohner im angrenzenden Nordisrael zu schützen.