Center, Guard, Tackle – in der Offensive Line gibt es viele Begriffe. Doch am Ende geht es um eine zentrale Aufgabe: Ohne eine funktionierende Offensive Line läuft in der Offense fast nichts. Sie entscheidet oft darüber, ob ein Spielzug funktioniert oder sofort im Chaos endet.
04.02.2026 - 15:00 Uhr
Die Offensive Line (OL) besteht beim American Football immer aus fünf Spielern. In der Mitte steht der Center, der den Ball zum Quarterback snappt. Direkt links und rechts neben ihm spielen die beiden Guards, außen stehen die beiden Tackles.