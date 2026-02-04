Center, Guard, Tackle – in der Offensive Line gibt es viele Begriffe. Doch am Ende geht es um eine zentrale Aufgabe: Ohne eine funktionierende Offensive Line läuft in der Offense fast nichts. Sie entscheidet oft darüber, ob ein Spielzug funktioniert oder sofort im Chaos endet.

Die Offensive Line (OL) besteht beim American Football immer aus fünf Spielern. In der Mitte steht der Center, der den Ball zum Quarterback snappt. Direkt links und rechts neben ihm spielen die beiden Guards, außen stehen die beiden Tackles.

Die Offensive Line steht immer an der Line of Scrimmage (LoS). Zusätzlich müssen noch mindestens zwei weitere Spieler an der LoS stehen – häufig zum Beispiel ein Tight End und ein Wide Receiver.

Wichtig: Im normalen Spielverlauf dürfen Offensive Linemen keine Pässe fangen. Ihre Aufgabe ist klar auf Blocking ausgelegt – entweder im Passspiel oder im Laufspiel.

Eine Besonderheit gibt es außerdem bei den Trikotnummern: Offensive Linemen tragen in der Regel Nummern zwischen 50 und 79. Das zeigt den Schiedsrichtern, dass sie nicht als Passempfänger berechtigt sind.

Was macht die Offensive Line im Passspiel – und was im Laufspiel?

Die Arbeit der Offensive Line unterscheidet sich je nachdem, ob ein Team passt oder läuft. Das Ziel bleibt aber immer gleich: den Spielzug so abzusichern, dass der Quarterback oder Running Back Zeit und Raum bekommt.

Der Passspielzug mit der Offensive Line

Jeder Spielzug beginnt mit dem Snap des Centers. Er ist dabei der einzige Spieler, der sich vor dem Snap in der sogenannten Neutral Zone befinden darf – also in dem Bereich, in dem der Ball vor Spielbeginn liegt. Während des Snaps darf der Center außerdem nicht sofort angegangen werden. Danach beginnt seine Block-Arbeit wie bei den anderen Linemen.

Im Passspiel bewegt sich die Offensive Line meist eher nach hinten oder bleibt stabil an der Line of Scrimmage, um den Quarterback möglichst lange vor Druck zu schützen.

Auch bei Field Goals oder Punts ist der Snap entscheidend: Dann bringt der Center den Ball zum Kicker oder Punter – in diesem Fall wird er häufig auch als Long Snapper bezeichnet.

Die Guards übernehmen ebenfalls Block-Aufgaben. Je nach Spielzug kann es vorkommen, dass ein Guard einen sogenannten Pull-Move macht: Statt geradeaus zu blocken, zieht er hinter die Line oder an einem Mitspieler vorbei, um an anderer Stelle einen Block zu setzen – oft auf der Seite, auf der die Offense ein Übergewicht schaffen will (die sogenannte Strong Side).

Die beiden Tackles sind meist die größten und schwersten Spieler der Line, weil sie außen stehen und keinen direkten Nachbarn mehr haben, der ihnen hilft. Gerade der Left Tackle gilt oft als besonders wichtig: Bei einem rechtshändigen Quarterback liegt links die berühmte Blind Side, weil der QB beim Wurf den Rücken dorthin dreht. Diese Seite muss deshalb besonders gut geschützt werden.

Der Laufspielzug mit der Offensive Line

Im Laufspiel geht es darum, die Verteidigung nach vorne und je nach Spielzug auch zur Seite wegzudrücken, damit der Running Back eine Lücke bekommt.

Oft werden dabei Tight Ends oder Fullbacks als zusätzliche Blocker eingesetzt. Viele Laufspielzüge zielen darauf ab, an einer Stelle ein klares Übergewicht an Blockern zu schaffen, um die Defense dort auszuspielen.

Beim Laufspiel können Linemen problemlos über die Line of Scrimmage nach vorne blocken. Bei Passspielzügen dürfen sie das nur sehr eingeschränkt – sonst droht „Illegal Man Downfield“, sobald ein Pass geworfen wird. Dadurch können Linemen bei Laufspielzügen auch weiter nach vorne blocken und den Weg für längere Läufe freimachen.