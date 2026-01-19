Er stand erneut in der Startelf Marokkos – und musste den Skandal und die Niederlage im Finale am Ende von draußen mitansehen. Jetzt kehrt Angreifer Bilal El Khannouss zum VfB zurück.

Als das Chaos seinen Lauf nahm, war Bilal El Khannouss nur noch Zuschauer. Der Offensivmann des VfB Stuttgart war im großen Finale des Afrika Cups gegen den Senegal am Sonntagabend erneut in der Startelf Marokkos gestanden (wie schon zuvor im Achtel-, Viertel- und Halbfinale). Er lieferte eine Hereingabe nach einer knappen Stunde, die fast zum 1:0 führte, doch Ayoub El Kaabi legte den Ball am Ende knapp am Tor vorbei (58.). Dann wurde der VfB-Angreifer nach 80 Minuten ausgewechselt, ehe es drunter und drüber ging – um es vornehm auszudrücken.

Am Ende mussten die Gastgeber um El Khannouss die bittere Pille beim Endspiel schlucken, 0:1 nach Verlängerung hieß es. Doch wenn der Flügelstürmer den Kollegen des VfB nach seiner Rückkehr bald von seinen Erlebnissen erzählen wird, werden andere Dinge als das nackte Ergebnis rund ums Endspiel im Vordergrund stehen. Denn klar ist: Das 33. Länderspiel des Bilal El Khannouss wird in die Geschichte eingehen, und das auf unrühmliche Art.

Bilal El Khannouss sieht das Chaos

„Das Bild, das wir vom afrikanischen Fußball abgegeben haben, war eher beschämend – ein Spiel mehr als zehn Minuten lang unterbrechen zu müssen, während die ganze Welt zuschaut, ist nicht sehr stilvoll“, sagte Marokkos Trainer Walid Regragui hinterher – aus guten Gründen.

So wurde der Triumph des Senegal überschattet von einem Skandal. Nach einem umstrittenen Elfmeterpfiff für Marokko unmittelbar vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte das Team aus dem Senegal den Platz aus Protest verlassen. Sogar ein Abbruch des Finales schien möglich, nachdem auch auf den Tribünen in Rabat Chaos ausgebrochen war. Senegals Fans wollten auf den Platz stürmen, Sicherheitskräfte verhinderten dies.

Bilal El Khannouss ist am Ende der Verlierer

Topstar Sadio Mané konnte sein Team schließlich zu einer Rückkehr auf den Platz bewegen. „Es wäre wirklich traurig und bedauerlich gewesen, ein Finale so enden zu sehen. Es ist unmöglich, der Welt ein solches Bild zu vermitteln“, sagte der frühere Münchner. Er hätte „lieber verloren, als so ein Ende zu erleben. Das hat mich dazu bewegt, den Jungs zu sagen, sie sollen auf den Platz zurückkehren und unseren Fußball spielen.“

Den Strafstoß verschoss Marokkos Brahim Díaz. In der Verlängerung wurde Pape Gueye (94.) mit einem Traumtor zum Helden des Senegal, der den Afrika-Cup zum zweiten Mal nach 2022 gewann.

Fifa-Präsident Gianni Infantino bezeichnete die Vorfälle im Afrika-Cup-Endspiel später als inakzeptabel. „Wir verurteilen das Verhalten einiger „Fans“ sowie einiger senegalesischer Spieler und Mitglieder des Trainerstabs aufs Schärfste. Es ist inakzeptabel, das Spielfeld auf diese Weise zu verlassen, und Gewalt darf in unserem Sport nicht toleriert werden“, sagte der Schweizer.

„Wir müssen die Entscheidungen der Schiedsrichter auf und neben dem Spielfeld stets respektieren“, meinte Infantino weiter. Alles andere würde das Wesen des Fußballs gefährden. Die unschönen Szenen müssten verurteilt werden und dürften sich niemals wiederholen. „So etwas hat im Fußball nichts zu suchen“, meinte Infantino. Er erwarte, dass die zuständigen Disziplinargremien des afrikanischen Fußball-Verbandes CAF die entsprechenden Maßnahmen ergreifen.

Auch VfB-Angreifer Bilal El-Khannouss wird die weiteren Entwicklungen rund um das Chaos-Finale sicher mit großem Interesse verfolgen – nun aber geht es für den Marokkaner erst einmal wieder mit zahlreichen englischen Wochen beim VfB weiter. Beim Europa-League-Spiel an diesem Donnerstag bei der AS Rom (21 Uhr) fehlt er noch gelbgesperrt. Am Sonntag dann, im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr), könnte er wieder eine Option sein für Trainer Sebastian Hoeneß.