Er stand erneut in der Startelf Marokkos – und musste den Skandal und die Niederlage im Finale am Ende von draußen mitansehen. Jetzt kehrt Angreifer Bilal El Khannouss zum VfB zurück.
19.01.2026 - 09:42 Uhr
Als das Chaos seinen Lauf nahm, war Bilal El Khannouss nur noch Zuschauer. Der Offensivmann des VfB Stuttgart war im großen Finale des Afrika Cups gegen den Senegal am Sonntagabend erneut in der Startelf Marokkos gestanden (wie schon zuvor im Achtel-, Viertel- und Halbfinale). Er lieferte eine Hereingabe nach einer knappen Stunde, die fast zum 1:0 führte, doch Ayoub El Kaabi legte den Ball am Ende knapp am Tor vorbei (58.). Dann wurde der VfB-Angreifer nach 80 Minuten ausgewechselt, ehe es drunter und drüber ging – um es vornehm auszudrücken.