Amtierender WM-Vierter und Afrika-Cup-Sieger – mit Marokko ist wohl auch bei der WM zu rechnen. Mittendrin: VfB-Profi Bilal El Khannouss.
30.05.2026 - 12:00 Uhr
Die Messlatte liegt hoch für Bilal El Khannouss und seine Teamkollegen: Marokkos Nationalmannschaft will den großen WM-Erfolg von 2022 wiederholen – in Katar erreichte man das Halbfinale. Damals war der heute 22-Jährige noch nicht dabei, nun berief Nationaltrainer Mohamed Ouahbi den Offensivmann des VfB Stuttgart in seinen Kader für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada.