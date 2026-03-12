Offensivspieler des VfB Stuttgart Tiago Tomas: „Wir haben Porto gut analysiert“
Das Achtelfinale gegen den FC Porto bringt für VfB-Profi Tiago Tomas ein Duell mit seinen Landsleuten. „Wir haben sie gut analysiert“, sagt der Portugiese.
Er ist der einzige Portugiese im Kader des VfB Stuttgart – und war daher auf der Pressekonferenz auch bei den Reportern aus der Heimat, die über den FC Porto berichten, vor dem Hinspiel des Achtelfinales der Europa League an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL und Nitro) ein gefragter Gesprächspartner.